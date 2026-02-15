Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Бажин и Халили преодолели дистанцию 13,5 км за 36 минут 58,3 секунды и ушли на два штрафных круга при шести затраченных дополнительных патронах на восьми огневых рубежах. Второе место заняли Эдуард Латыпов и Александр Корнев (отставание — 11,1 секунды; 3 штрафных круга + 5 дополнительных патронов), третьими финишировали Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов (+33,1; 1+6).