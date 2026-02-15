Ричмонд
Халили и Бажин выиграли командный спринт на этапе Кубка Содружества в Сочи

Халили и Бажин выиграли командный спринт на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Биатлонисты Карим Халили и Кирилл Бажин стали победителями командной спринтерской гонки на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи.

Бажин и Халили преодолели дистанцию 13,5 км за 36 минут 58,3 секунды и ушли на два штрафных круга при шести затраченных дополнительных патронах на восьми огневых рубежах. Второе место заняли Эдуард Латыпов и Александр Корнев (отставание — 11,1 секунды; 3 штрафных круга + 5 дополнительных патронов), третьими финишировали Роман Сурнев и Кирилл Стрельцов (+33,1; 1+6).

Этап в Сочи завершится 15 февраля женским командным спринтом.