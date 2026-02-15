Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Олимпиаде-2026 вручили медали, перераспределенные после бана Устюгова

На Олимпиаде-2026 в Италии наградили биатлонистов, в пользу которых перераспределили медали из-за допинг-бана россиянина Евгения Устюгова.

Источник: Reuters

Церемония состоялась 15 февраля между мужской и женской гонками преследования.

Медали за Ванкувер-2010 получили Мартен Фуркад (золото), словак Павол Хурайт (серебро) и австриец Кристоф Зуманн (бронза). За Сочи-2014: немцы Эрик Лессер, Даниэль Бем, Арнд Пайффер, Симон Шемп (золото), австрийцы Кристоф Зуманн, Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Доминик Ландертингер (серебро), норвежцы Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен (бронза).

Источник: Reuters

22 мая 2025 года стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Устюгов оспаривал вердикт антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) от февраля 2020 года. Тогда IBU признал его виновным в использовании оксандролона. Спортсмен был дисквалифицирован на два года.

Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным лишились золота Игр-2014 года в эстафете. Также аннулированы результаты россиянина на Олимпиаде-2010, в связи с чем он был лишен золота в масс-старте и бронзы в эстафете. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.