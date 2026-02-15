На Олимпиаде-2026 вручили медали, перераспределенные после бана Устюгова

Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным лишились золота Игр-2014 года в эстафете. Также аннулированы результаты россиянина на Олимпиаде-2010, в связи с чем он был лишен золота в масс-старте и бронзы в эстафете. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.