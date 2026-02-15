На Олимпиаде-2026 вручили медали, перераспределенные после бана Устюгова

Церемония состоялась 15 февраля между мужской и женской гонками преследования.
Медали за Ванкувер-2010 получили Мартен Фуркад (золото), словак Павол Хурайт (серебро) и австриец Кристоф Зуманн (бронза). За Сочи-2014: немцы Эрик Лессер, Даниэль Бем, Арнд Пайффер, Симон Шемп (золото), австрийцы Кристоф Зуманн, Даниэль Мезотич, Симон Эдер, Доминик Ландертингер (серебро), норвежцы Тарьей Бо, Йоханнес Бо, Уле Эйнар Бьорндален, Эмиль Хегле Свенсен (бронза).
22 мая 2025 года стало известно, что федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Устюгова на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации. Устюгов оспаривал вердикт антидопинговой комиссии Международного союза биатлонистов (IBU) от февраля 2020 года. Тогда IBU признал его виновным в использовании оксандролона. Спортсмен был дисквалифицирован на два года.
Устюгов вместе с Алексеем Волковым, Дмитрием Малышко и Антоном Шипулиным лишились золота Игр-2014 года в эстафете. Также аннулированы результаты россиянина на Олимпиаде-2010, в связи с чем он был лишен золота в масс-старте и бронзы в эстафете. Устюгов объявил о завершении карьеры в апреле 2014 года.