«Готов отдать все свои медали». Новый виток истории Шипулина и золота на Олимпиаде в Сочи

История с золотом российских биатлонистов на Олимпиаде-2014 в Сочи приобрела новый оборот. Если раньше Антон Шипулин отказывался отдавать награду, то сейчас заявил, что готов вернуть все свои медали. Но только если россиян перестанут унижать нейтральным статусом.
Что говорит Шипулин
Пост с обращением российский биатлонист опубликовал в социальных сетях.
«Стоило мне сказать, что не верну золотую олимпийскую медаль, как в мою сторону полетели обвинения: якобы из-за моего упрямства наших спортсменов в дальнейшем могут не допустить к международным соревнованиям. Давайте честно: мы все помним, когда наших спортсменов отстранили. И тогда было нарушено главное правило: спорт вне политики», — написал Шипулин.
«Если для того, чтобы МОК и международные федерации вновь стали придерживаться этого принципа, вернули нашим спортсменам флаг и гимн, перестали их унижать “нейтральным статусом”, нужно вернуть медали, я готов отдать все свои», — заявил биатлонист.
Почему он должен возвращать медаль?
Спор возник из-за золота на Олимпиаде-2014 в Сочи. Тогда Шипулин вместе с Евгением Устюговым, Алексеем Волковым и Дмитрием Малышко в составе мужской сборной России по биатлону стали лучшими в эстафете.
Позднее Устюгов был признан виновным в использовании допинга — запрещенного вещества оксандролона. Из-за этого результат сборной России в эстафете на Олимпиаде в Сочи был аннулирован. Евгений проиграл дело в Спортивном арбитражном суде (CAS). Шипулин же заявил, что не собирается возвращать золотую медаль, чем вызвал бурное возмущение.
«Очень важный день в моей карьере. Справедливость восторжествовала. Я хорошо помню ту эстафету в Сочи. Антон Шипулин выступил очень достойно. Но я не понимаю, с чем он сейчас не согласен. Все вопросы пусть задает своему товарищу по команде, которого дисквалифицировали за допинг», — цитирует его Спортс.
Другой норвежец, легендарный Оле-Эйнар Бьорндален, отнесся к происходящемуся крайне спокойно.
«Я не стану уважать Шипулина меньше, если он не вернет эту медаль. Он прекрасный спортсмен, и у нас было много отличных схваток на лыжне», — сказал спортсмен.
Призвала Шипулина вернуть награду и депутат Госдумы Светлана Журова.
«Международный союз биатлонистов может использовать это как лишний повод придраться — пока Шипулин не отдаст медаль, мы не вернем российских биатлонистов на соревнования. Если этот вопрос будет так остро стоять, и я бы понимала, что сборная из-за меня не может участвовать, я бы, конечно, сдала эту медаль на месте Антона. И еще бы ленточку повязала им со словами “да пошли вы”, — цитирует Журову “ВсеПроСпорт”.
