Дарья Домрачева будет экспертом Okko на Олимпиаде-2026

Четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева будет экспертом Okko на Олимпийских играх в Италии.

Источник: Спортс"

Домрачева будет работать в экспертной студии на месте проведения олимпийского биатлона в Антерсельве вместе с ведущей Марией Байдиной и олимпийской чемпионкой Светланой Слепцовой.

Экспертные студии с участием Домрачевой выйдут 17 и 18 февраля.