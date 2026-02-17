Юрген Клопп дал старт последнему кругу мужской биатлонной эстафеты на ОИ

58-летний Юрген Клопп в сентябре 2025 года завершил тренерскую карьеру, покинув «Ливерпуль», который возглавлял с 2015 года. Под его руководством английский клуб выиграл чемпионат Англии (2019/20) и Лигу чемпионов (2018/19). Ранее он дважды приводил дортмундскую «Боруссию» к титулу чемпиона Германии (в сезонах 2010/11 и 2011/12).