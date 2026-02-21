Ричмонд
Олимпийский призер по ски-альпинизму Филиппов попробует выступить в биатлоне

Сначала спортсмен хочет попробовать свои силы в биатлоне на региональном уровне.

Источник: AP 2024

БОРМИО /Италия/, 21 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпийских игр в Италии ски-альпинист Никита Филиппов в следующем сезоне попробует выступить в соревнованиях по биатлону, которым занимался в детстве. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг Филиппов завоевал серебро в спринтерской гонке на Олимпиаде. Он стал первым россиянином, попавшим на пьедестал почета на нынешних Играх.

«Думаю, что да, — ответил Филиппов на вопрос о планах выступить в следующем сезоне в биатлоне. — Если будет хороший результат? По ситуации посмотрим, я уже серебряный медалист Олимпиады, поэтому мне и в ски-альпинизме хорошо».

Филиппов, являющийся уроженцем Петропавловска-Камчатского, отметил, что для начала хочет попробовать свои силы в биатлоне на региональном уровне. «Я бы хотел пробежать, посмотреть, насколько я буду конкурентоспособен в биатлоне. Условно у себя дома, потом уже что-нибудь придумывать», — поделился собеседник агентства.

Филиппову 23 года, он является 23-кратным чемпионом России в дисциплинах ски-альпинизма. В январе россиянин занял третье место на этапах Кубка мира во Франции и Испании в спринте.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Филиппова: карьера и личная жизнь ски-альпиниста
Олимпийские Игры 2026 года не пройдут без участия россиян. В Милане на столь высоком уровне дебютирует наш спортсмен Никита Филиппов. Его первая попытка выступления на Олимпиаде совпадает с дебютом ски-альпинизма как олимпийского вида спорта. Чем примечателен россиянин и его дисциплина, расскажем в биографии лучшего лыжного альпиниста страны.
Читать дальше