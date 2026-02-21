Ричмонд
Биатлонистки Пройсс и Вирер завершили карьеры на Олимпиаде в Милане

21 февраля на биатлонной трассе в Антхольц-Антерсельве (Италия) прошёл женский масс-старт на дистанцию в 12,5 километров, который стал последней гонкой в карьерах сразу двух биатлонисток.

Источник: Metaratings.ru

Выступления на профессиональном уровне завершили итальянка Доротея Вирер и немка Франциска Пройсс. 35-летняя Вирер по итогам масс-старта стала пятой (37:48.1, два промаха на огневых рубежах), а 31-летняя Пройсс финишировала 28-й (40:50.5, семь промахов). При этом спортсменки обнялись на финише, после чего совершили круг почёта и попрощались с болельщиками.

Вирер является четырёхкратной чемпионкой мира (2019, 2020, 2023), серебряным олимпийским призёром (2026) и двухкратной обладательницей Кубка мира (2018/2019, 2019/2020). Пройсс завоевала два чемпионских титула (2015, 2025), две бронзовые медали Игр (2022, 2026), а также стала чемпионкой Европы (2013) и обладательницей Кубка мира (2024/2025).