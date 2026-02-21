Биатлонистки Пройсс и Вирер завершили карьеры на Олимпиаде в Милане

Выступления на профессиональном уровне завершили итальянка Доротея Вирер и немка Франциска Пройсс. 35-летняя Вирер по итогам масс-старта стала пятой (37:48.1, два промаха на огневых рубежах), а 31-летняя Пройсс финишировала 28-й (40:50.5, семь промахов). При этом спортсменки обнялись на финише, после чего совершили круг почёта и попрощались с болельщиками.