Вирер о завершении карьеры: «Рада, что продолжала до Олимпиады»

"Рада, что продолжала до Олимпиады, потому что, увидев всех болельщиков и людей, которые пришли сегодня, понимаю — это того стоило. Конечно, путь был трудным и очень долгим, и я счастлива завершить его именно так, у себя дома. Я не могла представить более красивого финала. Их поддержка значит для меня больше, чем любая медаль. Победы приятно праздновать, но самое прекрасное за эти годы — это люди, с которыми я познакомилась, ставшие друзьями, и моменты, которые мы пережили вместе.