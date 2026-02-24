Кулак и Авсеенко выиграли масс-старты чемпионата Беларуси по биатлону

IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала военной специальной операции на Украине. Спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран.