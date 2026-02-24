Кулак и Авсеенко выиграли масс-старты чемпионата Беларуси по биатлону

МИНСК, 24 фев — Sputnik. Биатлонисты разыграли последние комплекты наград чемпионата Беларуси 2026 года на базе РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи», сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета.
В женском масс-старте Елена Кулак завоевала «золото» и финишировала с результатом 38:45,8.
«Елена хорошо провела стрельбу. На четырех огневых рубежах она допустила два промаха на заключительном огневом рубеже», — говорится в сообщении.
Анна Сола, несмотря на семь штрафных кругов, сумела компенсировать промахи высокой скоростью и заняла второе место, уступив чемпионке 31,5 секунды. Третьей стала Виктория Шашкова, которая пришла к финишу на 47 секунд позже лидера гонки.
Победитель мужского старта Илья Авсеенко уверенно лидировал на дистанции и почти на минуту опередил ближайшего преследователя Никиту Лобастова. Бронзовым призером стал Александр Голяк, добавили в пресс-службе.
Накануне в спринтерских гонках чемпионами страны стали Анна Сола и Павел Белько.
Лидеры национальной команды Антон и Динара Смольские этап в «Раубичах» пропустили.
Недавно спортсмены республики завершили выступление на пятом этапе Кубка Содружества в Сочи. После выступления на домашних соревнованиях они отправятся на последний этап Кубка, который состоится
IBU (Международный союз биатлонистов) отстранил сборные Беларуси и России от международных соревнований после начала военной специальной операции на Украине. Спортсмены начали проводить совместные сборы и соревнования. В частности, был организован совместный Кубок Содружества для биатлонистов двух стран.