Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья

Биатлонистка Метеля досрочно завершила сезон из-за мононуклеоза.

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Метеля сообщила, что вынуждена досрочно завершить сезон из-за мононуклеоза.

«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», — написала Метеля в своем Telegram-канале.

Спортсменка также допустила, что сможет провести несколько гонок. «Не исключаю, что в этом сезоне я смогу пробежать еще несколько гонок и насладиться ими. Я обязательно вернусь, и мы будем радоваться вместе новым победам», — отметила она.

Метеле 22 года, она идет третьей в зачете Кубка России и 18-й в зачете Кубка Содружества.