Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья

«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», — написала Метеля в своем Telegram-канале.