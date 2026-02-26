Метеля досрочно завершила сезон по состоянию здоровья

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Метеля сообщила, что вынуждена досрочно завершить сезон из-за мононуклеоза.
«К сожалению, из-за мононуклеоза я вынуждена принять непростое решение и завершить текущий сезон. Это решение далось мне нелегко. Я очень хочу бегать, помогать команде, получать соревновательный опыт. Но сейчас мои возможности сильно ограничены, даже тренировки дольше часа даются мне с большим трудом. Перед каждой гонкой меня одолевают сомнения и страх навредить себе», — написала Метеля в своем Telegram-канале.
Спортсменка также допустила, что сможет провести несколько гонок. «Не исключаю, что в этом сезоне я смогу пробежать еще несколько гонок и насладиться ими. Я обязательно вернусь, и мы будем радоваться вместе новым победам», — отметила она.
Метеле 22 года, она идет третьей в зачете Кубка России и 18-й в зачете Кубка Содружества.