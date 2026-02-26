Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России

Победительница преодолела дистанцию в 7,5 километров за 21 минуту 39,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала Инна Терещенко (отставание — 27,7 секунды; 0 промахов), замкнула тройку Кристина Резцова (+29,6; 1).