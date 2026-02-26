Шевченко выиграла спринтерский общий зачет Кубка России

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей женского спринта на четвертом, заключительном этапе Кубка России в Златоусте.
Победительница преодолела дистанцию в 7,5 километров за 21 минуту 39,9 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала Инна Терещенко (отставание — 27,7 секунды; 0 промахов), замкнула тройку Кристина Резцова (+29,6; 1).
Шевченко стала обладательницей малого Хрустального глобуса в спринтерском зачете.
Этап в Златоусте продлится до 3 марта. В пятницу соревнования продолжатся мужской спринтерской гонкой на 10 км, а в субботу состоятся гонки преследования.