Губерниев считает, что биатлонистки РФ могли бы достойно выступить на Играх

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки могли бы бороться за высокие места на Олимпийских играх в Италии, особенно в эстафетных гонках. Такое мнение ТАСС высказал советник министра спорта РФ, комментатор Дмитрий Губерниев.
«Не считаю, что у нас команда была бы в пролете на Олимпийских играх, особенно женская, — сказал Губерниев. — Мы бы стопроцентно как минимум бились за высокие места, и в эстафетах были бы конкурентоспособны».
Российские биатлонисты не выступали на Олимпийских играх в Италии. В декабре ТАСС сообщал, что Союз биатлонистов России из-за недопуска российских биатлонистов подал иск в Спортивный арбитражный суд.