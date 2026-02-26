Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губерниев считает, что биатлонистки РФ могли бы достойно выступить на Играх

Комментатор считает, что в эстафетах россиянки были бы конкурентоспособны.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки могли бы бороться за высокие места на Олимпийских играх в Италии, особенно в эстафетных гонках. Такое мнение ТАСС высказал советник министра спорта РФ, комментатор Дмитрий Губерниев.

«Не считаю, что у нас команда была бы в пролете на Олимпийских играх, особенно женская, — сказал Губерниев. — Мы бы стопроцентно как минимум бились за высокие места, и в эстафетах были бы конкурентоспособны».

Российские биатлонисты не выступали на Олимпийских играх в Италии. В декабре ТАСС сообщал, что Союз биатлонистов России из-за недопуска российских биатлонистов подал иск в Спортивный арбитражный суд.