Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Резцова одержала победу в женском зачете гонок преследования Кубка России

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Кристина Резцова выиграла гонку преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.

Источник: Спорт РИА Новости

Резцова преодолела дистанцию 10 км за 31 минуту 59,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Анастасия Томшина (отставание — 16,3 секунды; 1 промах), третьей стала Анастасия Халили (+48,4; 4 промаха).

Резцова обошла Наталию Шевченко в женском зачете гонок преследования и стала обладательницей малого Хрустального глобуса. По итогам гонки Шевченко финишировала четвертой.

Позднее в субботу состоится мужская гонка преследования.

Кубок России завершится 1 марта. В этот день у женщин состоится заключительный большой масс-старт.