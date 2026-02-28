Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коновалов выиграл гонку преследования на этапе Кубка России по биатлону

Коновалов выиграл пасьют на финальном этапе Кубка России по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Савелий Коновалов стал победителем гонки преследования на четвертом этапе Кубка России по биатлону в Златоусте.

Коновалов преодолел дистанцию 12,5 км за 35 минут 12,1 секунды и не допустил ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Иван Колотов (отставание — 8,9 секунды; 0 промахов), тройку лидеров замкнул Карим Халили (+36,7; 2).

Финишировавший десятым Кирилл Бажин стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования.

Кубок России завершится 1 марта мужской гонкой с общего старта.