Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону

По итогам 11 гонок она набрала 555 очков и стала обладательницей большого Хрустального глобуса. Также Шевченко выиграла зачет масс-стартов, набрав за три гонки 153 балла. Ранее она стала лучшей в общих зачетах гонок преследований и спринтерских гонок.