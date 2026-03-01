Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталия Шевченко выиграла общий зачет Кубка России по биатлону

Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Наталия Шевченко стала победительницей общего зачета Кубка России по биатлону сезона-2025/26.

В воскресенье Шевченко заняла второе место в масс-старте на последнем этапе соревнований в Златоусте.

По итогам 11 гонок она набрала 555 очков и стала обладательницей большого Хрустального глобуса. Также Шевченко выиграла зачет масс-стартов, набрав за три гонки 153 балла. Ранее она стала лучшей в общих зачетах гонок преследований и спринтерских гонок.

Второе место в общем зачете заняла Кристина Резцова (513), третьей стала Юлия Коваленко (389). В зачете масс-стартов следом за Шевченко расположились Резцова (144) и Коваленко (126).