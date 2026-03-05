Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Эберг преодолела 15 км за 41 минуту 46,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла старшая сестра победительницы шведка Ханна Эберг (отставание — 41,3 секунды; 1 промах), третий результат показала Паулина Батовская-Фиалкова из Словакии (+45; 1).