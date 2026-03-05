Ричмонд
Жанмонно завоевала малый Хрустальный глобус в индивидуальных гонках

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Шведка Эльвира Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который стартовал в финском Контиолахти.

Эберг преодолела 15 км за 41 минуту 46,4 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла старшая сестра победительницы шведка Ханна Эберг (отставание — 41,3 секунды; 1 промах), третий результат показала Паулина Батовская-Фиалкова из Словакии (+45; 1).

Француженка Лу Жанмонно (+4.35,6; 4) заняла 35-е место. Этого результата хватило биатлонистке, чтобы опередить шведку Анну Магнуссон и второй раз подряд стать победительницей зачета индивидуальных гонок.

В пятницу, 6 марта, индивидуальную гонку пробегут мужчины.