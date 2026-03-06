Перро выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Финляндии

В пятницу он занял первое место в гонке на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в финском Контиолахти, преодолев дистанцию 20 км за 44 минуты 55,7 секунды и не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал норвежец Стурла Легрейд (отставание 29,9 секунды; 0 промахов), третьим — его соотечественник Ветле Кристиансен (+47,9; 0).