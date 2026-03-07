Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Француженка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла масс-старте на 12,5 км на 7-м этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Источник: Reuters

Спортсменка преодолела дистанцию за 34 минуты 40 секунд, допустив один промах.

Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 5,6 секунды и допустившая два промаха. Третьей стала ее соотечественница Анна Магнуссон с отставанием в 8,9 секунды и одним промахом.

Кубок мира по биатлону-2025/26. Контиолахти

Масс-старт 12,5 км. Женщины

  1. Жюли Симон (Франция) — 34.40,0 (один промах)
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 5,6 (2)
  3. Анна Магнуссон (Швеция) +8,9 (1)
  4. Марлен Фихтнер (Германия) +14,9 (1)
  5. Тереза Воборникова (Чехия) +15,2 (2)