Француженка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Контиолахти

Спортсменка преодолела дистанцию за 34 минуты 40 секунд, допустив один промах.
Второе место заняла шведка Эльвира Эберг, отставшая от победительницы на 5,6 секунды и допустившая два промаха. Третьей стала ее соотечественница Анна Магнуссон с отставанием в 8,9 секунды и одним промахом.
Кубок мира по биатлону-2025/26. Контиолахти
Масс-старт 12,5 км. Женщины
- Жюли Симон (Франция) — 34.40,0 (один промах)
- Эльвира Эберг (Швеция) — отставание 5,6 (2)
- Анна Магнуссон (Швеция) +8,9 (1)
- Марлен Фихтнер (Германия) +14,9 (1)
- Тереза Воборникова (Чехия) +15,2 (2)