Биатлонистка Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Финляндии

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлья Симон одержала победу в масс-старте на седьмом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).
Она преодолела дистанцию 12,5 км за 34 минуты 40 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Эльвира Эберг (отставание — 5,6 секунды, 2 промаха). Третье место заняла ее соотечественница Анна Магнуссон (+8,9; 1).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.