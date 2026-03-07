Ричмонд
Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе КМ в Контиолахти.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4 по 7,5 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Норвежская команда, в составе которой выступили Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен, преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 30,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй результат показали французы Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе (отставание — 19,1 секунды; 6 дополнительных патронов), третье место заняли шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон (+48,1; 1 штрафной круг + 10 дополнительных патронов).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.