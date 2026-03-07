Сборная Норвегии по биатлону выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира

Норвежская команда, в составе которой выступили Йоханнес Дале-Шевдал, Йохан-Олав Ботн, Стурла Легрейд и Ветле Кристиансен, преодолела дистанцию за 1 час 13 минут 30,7 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Второй результат показали французы Оскар Ломбардо, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе (отставание — 19,1 секунды; 6 дополнительных патронов), третье место заняли шведы Виктор Брандт, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон (+48,1; 1 штрафной круг + 10 дополнительных патронов).