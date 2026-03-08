Ричмонд
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Финляндии

Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сборная Швеции стала победительницей женской эстафеты 4 по 6 км на седьмом этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти.

Линн Естблум, Анна Магнуссон, Ханна и Эльвира Оберг преодолели дистанцию с результатом 1 час 9 минут 33,2 секунды, использовав четыре дополнительных патрона. Серебро завоевала сборная Франции (отставание — 40,6 секунды; 3 дополнительных патрона). Третьей стала команда Норвегии (+1.06,8; 10 дополнительных патронов и 1 штрафной круг).

Этап в Контиолахти завершится в воскресенье мужским масс-стартом.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.