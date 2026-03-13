Француженка Симон выиграла спринт на этапе Кубка мира

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Француженка Жюлья Симон стала победительницей спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.
Симон не допустила ни одного промаха на двух огневых рубежах и преодолела дистанцию 7,5 км за 21 минуту 29,5 секунды. Второй результат показала итальянка Лиза Виттоцци (отставание + 2,9 секунды; 0 промахов), тройку призеров замкнула лидер общего зачета Кубка мира француженка Лу Жанмонно (+22,9; 0).
Третьего места хватило Жанмонно, чтобы стать победительницей зачета спринтерских гонок в текущем сезоне Кубка мира. За один этап до завершения сезона француженка с 376 очками стала недосягаемой до занимающей вторую строчку финки Суви Минкиннен (285), которая в пятницу показала 11-й результат (+1.10,3; 1).
В субботу, 14 марта, состоятся мужская и женская гонки преследования.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.