Норвежец выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Норвежец Стурла Легрейд стал победителем мужской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.
Он преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 41 секунду, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал француз Эмильен Жаклен (отставание — 2 минуты 33,4 секунды, 5 промахов). Третье место занял норвежец Мартин Ульдал (+2.46,7; 5 промахов).
Позднее в субботу на этапе Кубка мира пройдет женская гонка преследования. Начало — в 18:00 мск.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.