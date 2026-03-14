Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Итальянская биатлонистка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Биатлонистка Виттоцци выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Эстонии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2026 года итальянка Лиза Виттоцци стала победительницей женской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 33,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла финка Суви Минккинен (отставание — 26,2 секунды; 1 промах), третьей стала лидер общего зачета Кубка мира француженка Лу Жанмонно (+26,9; 1).

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.