Итальянская биатлонистка выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2026 года итальянка Лиза Виттоцци стала победительницей женской гонки преследования на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 33 минуты 33,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла финка Суви Минккинен (отставание — 26,2 секунды; 1 промах), третьей стала лидер общего зачета Кубка мира француженка Лу Жанмонно (+26,9; 1).
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.