Халили выиграла гонку преследования на чемпионате России

Она преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 16,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова (отставание 0,1 секунды; 4 промаха), третьей финишировала Анастасия Томшина (+11,2; 1), но позднее по решению жюри ей было добавлено шесть минут штрафа из-за трех невыпущенных патронов. В связи с этим на третью строчку поднялась Наталия Шевченко (+18,0; 0), Томшина стала 40-й.