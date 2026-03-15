Халили выиграла гонку преследования на чемпионате России

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Анастасия Халили стала победительницей гонки преследования на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Она преодолела дистанцию 10 км за 29 минут 16,7 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Кристина Резцова (отставание 0,1 секунды; 4 промаха), третьей финишировала Анастасия Томшина (+11,2; 1), но позднее по решению жюри ей было добавлено шесть минут штрафа из-за трех невыпущенных патронов. В связи с этим на третью строчку поднялась Наталия Шевченко (+18,0; 0), Томшина стала 40-й.
Также 10 минут штрафа за перекрестную стрельбу было добавлено Анастасии Шевченко (+54,2; 8), которая упала с восьмой строчки на последнюю, 49-ю.