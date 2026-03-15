Карим Халили выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону

Биатлонист Карим Халили выиграл гонку преследования на чемпионате России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Карим Халили стал победителем гонки преследования на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Халили преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 48,4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро взял Кирилл Бажин (отставание — 10,4 секунды; 0 промахов), бронзовым призером стал Роман Еремин (+49,6; 4).

Ранее Халили выиграл спринтерскую гонку. В воскресенье его супруга Анастасия Халили стала победительницей женского пасьюта.

Соревнования чемпионата России в Тюмени завершатся 22 марта.