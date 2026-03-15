Норвежские биатлонисты выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстонии

Норвежцы Кноттен и Легрейд выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира в Эстонии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Норвежцы Каролин Кноттен и Стурла Легрейд одержали победу в одиночной смешанной эстафете на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в эстонском городе Отепя.

Кноттен и Легрейд показали результат 40 минут 39,3, секунды и закрыли все мишени на восьми огневых рубежах, использовав 8 дополнительных патронов. Вторыми стали шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон (отставание 1 минута 38,1 секунды; 3 штрафных круга + 13 дополнительных патронов), бронзу завоевали финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля (+1.45,7; 1+15).

Сборную Франции, за которую бежали Камилла Бене и Эмильен Жаклен, дисквалифицировали с гонки, после того как Жаклен на шестом огневом рубеже использовал четыре дополнительных патрона вместо трех разрешенных.

Этап в Отепя завершится в воскресенье смешанной эстафетой.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.