Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России в суперспринте

В тройку призеров также вошли Анастасия Халили и Ульяна Черепанова.

Источник: ТАСС

Биатлонистки Наталия Шевченко заняла первое место в суперспринте на 7,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.

Шевченко преодолела дистанцию за 21 минуту 42,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Второй с отставанием 11,5 секунды и четырьмя промахами стала Анастасия Халили. Третье место заняла Ульяна Черепанова (+14,5; один промах).

Ранее на чемпионате России Шевченко выиграла спринт и была третьей в гонке преследования.

18 марта на чемпионате России пройдет мужской суперспринт.