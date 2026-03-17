Биатлонистка Наталия Шевченко стала чемпионкой России в суперспринте

Биатлонистки Наталия Шевченко заняла первое место в суперспринте на 7,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени.
Шевченко преодолела дистанцию за 21 минуту 42,4 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.
Второй с отставанием 11,5 секунды и четырьмя промахами стала Анастасия Халили. Третье место заняла Ульяна Черепанова (+14,5; один промах).
Ранее на чемпионате России Шевченко выиграла спринт и была третьей в гонке преследования.
18 марта на чемпионате России пройдет мужской суперспринт.