«Сдали нервы». Бабиков снялся с гонки на ЧР и раскритиковал организаторов

Антон Бабиков оказался в центре скандала на чемпионате России по биатлону в Тюмени. 34-летний спортсмен сошел с дистанции в финале суперспринта на 7,5 км из-за технической проблемы на стрельбище, а после жестко раскритиковал организаторов.
Не нашлось установки
Инцидент произошел на втором огневом рубеже. Бабиков подъехал к 15-й установке, однако она оказалась неисправной. Судья отправил его на соседнюю позицию, но та уже была занята — в итоге биатлонисту пришлось уходить на дальние коврики. Этого он решил не делать и просто уехал в разминочную зону.
Бабиков сразу же объяснил случившееся в эфире «Матч ТВ».
"Сдали нервы. У них сломалась установка, 15-я не работает. Когда мы подъезжаем, то не видим, какими идем, укладываемся по порядку просто. Когда я уже проехал 15-ю, судья сказал, что мне нужно на 16-ю. Я разворачиваюсь, а там толпа, все подъезжают. То есть у них даже нет резервной установки: если бы я бежал, то негде было бы стрелять одному человеку.
Пока я дошел до 27-й установки, где смог лечь, уже вся первая пятерка ушла. Я понимал, что мне это время не вычтут, скажут, что сам не лег на 16-ю установку, но я же знал, что 15-я сломана", — сказал Бабиков.
Проблемы с организацией
Объяснив причины снятия, Антон раскритиковал общую подготовку соревнований.
«Обидно, конечно. Я в этой гонке часто был в призах. Случаются технические сбои, просто я не считаю, что здесь было сделано все для того, чтобы их не было. Стрельбище неделю не работало перед чемпионатом России. Почему люди путают установки? Потому что стрельбище не работало. Нужно качественнее работать, тогда у людей не будет проблем, не будут провалены гонки», — добавил биатлонист.
Слова чемпиона мира поддержал комментатор Дмитрий Губерниев.
«Насколько я понял, там косяк судейского корпуса. Здесь действительно Союзу биатлонистов России нужно повнимательнее относиться, потому что там надо было коврик свернуть, когда он подходил. Инцидент был очень неприятным, поэтому я с Бабиковым согласен», — отметил Губерниев в комментарии «СЭ».
Это уже не первый скандал на турнире. Ранее тюменская биатлонистка Елизавета Фролова получила тяжелую травму на стадионе, а в других гонках спортсмены уже путали установки при стрельбе.
Победу в суперспринте в итоге одержал Александр Корнев — преодолел дистанцию за 19 минут 14,6 секунды. Напомним, чемпионат России в Тюмени проходит с 14 по 22 марта.
Егор Сергеев