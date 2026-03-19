Биатлонистка Лу Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус

Французская биатлонистка Жанмонно досрочно завоевала большой Хрустальный глобус.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно досрочно победила в общем зачете Кубка мира по биатлону и завоевала первый в карьере большой Хрустальный глобус.

В четверг Жанмонно в спринте на 7,5 км на заключительном девятом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене опередила своих ближайших преследовательниц финку Суви Минккинен и шведку Анну Магнуссон, благодаря этому став недосягаемой для соперниц в общем зачете.

Жанмонно 27 лет. Она впервые в карьере выиграла большой Хрустальный глобус. Ранее француженка завоевала на Олимпиаде-2026 две золотые медали, а также серебро и бронзу. Она становилась четырехкратной чемпионкой мира в эстафетах.