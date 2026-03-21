Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Халили одержал четвертую победу на чемпионате России в Тюмени

Халили выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Карим Халили стал победителем масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Он преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 36,5 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал Эдуард Латыпов (отставание — 14,5 секунды; 3 промаха), третье место в гонке занял белорус Антон Смольский (+17,2; 1), бронза чемпионата страны у ставшего четвертым Кирилла Бажина (+19,7; 3).

Эта победа стала для Халили четвертой в Тюмени, ранее он выиграл спринт, гонку преследования и смешанную эстафету.

Соревнования чемпионата России завершатся 22 марта.