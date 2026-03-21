Халили одержал четвертую победу на чемпионате России в Тюмени

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Карим Халили стал победителем масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.
Он преодолел дистанцию 15 км за 38 минут 36,5 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал Эдуард Латыпов (отставание — 14,5 секунды; 3 промаха), третье место в гонке занял белорус Антон Смольский (+17,2; 1), бронза чемпионата страны у ставшего четвертым Кирилла Бажина (+19,7; 3).
Эта победа стала для Халили четвертой в Тюмени, ранее он выиграл спринт, гонку преследования и смешанную эстафету.
Соревнования чемпионата России завершатся 22 марта.