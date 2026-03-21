Команда Наталии Шевченко выиграла эстафету на чемпионате России

Команда Наталии Шевченко выиграла эстафету на чемпионате России по биатлону.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Наталия Шевченко, Инна Терещенко, Ирина Казакевич и Анастасия Шевченко стали победительницами женской эстафеты 4×6 км на чемпионате России по биатлону, который проходит в Тюмени.

Спортсменки, представляющие Свердловскую область, преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 35,1 секунды, уйдя на один штрафной круг и использовав семь дополнительных патронов. Серебряные медали завоевали Анастасия Зырянова, Полина Шевнина, Анастасия Халили и Кристина Резцова из команды Московской области (отставание — 1 минута 17,2 секунды; 1 штрафной круг и 14 доппатронов). Тройку лидеров замкнули представительницы Красноярского края Юлия Коваленко, Анастасия Томшина, Жанна Максимович и Анна Григорьева (+2.28,3; 0+5).

Соревнования чемпионата России завершатся 22 марта.