Ханна Эберг выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Норвегии

Ханна Эберг выиграла гонку преследования на заключительном этапе КМ в Норвегии.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Двукратная олимпийская чемпионка шведка Ханна Эберг стала победительницей женской гонки преследования на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 14 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала француженка Жюлья Симон (отставание — 0,5 секунды; 1 промах), третье место заняла младшая сестра победительницы Эльвира Эберг (+23,2; 1).

В воскресенье состоится масс-старт, которым завершится женский сезон Кубка мира.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.