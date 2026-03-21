Перро завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования

Француз Перро завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро стал вторым в гонке преследования на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене и завоевал малый Хрустальный глобус в этом зачете.

Победу в гонке с результатом 30 минут 31,4 секунды одержал норвежец Стурла Холм Легрейд, который закрыл все мишени на четырех огневых рубежах. Перро также отстрелялся чисто и уступил Легрейду после фотофиниша. Третьим стал француз Эмильен Жаклен (отставание −1 минута 11,2 секунды; 2 промаха).

Перро занял первое место в зачете пасьютов, набрав 412 очков. Вторым стал швед Себастьян Самуэльссон (343 очка), на третью строчку поднялся Легрейд (329). Ранее Перро досрочно стал обладателем большого Хрустального глобуса.

Кубок мира завершится в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в Международном союзе биатлонистов (IBU) Союза биатлонистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона.