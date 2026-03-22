Белорусские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате России в Тюмени

В воскресенье, 22 марта, на чемпионате России по биатлону в Тюмени состоялась мужская эстафета (4×7,5 км).

Источник: РИА "Новости"

Победу в эстафете одержала команда Белоруссии, за которую выступали Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский. Результат белорусов составил 1 час 12 минут 1,9 секунды при 9 дополнительных патронах и одном штрафном круге.

Второй финишировала сборная Московской области (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили), уступившая победителям 12,5 секунды (0+12).

Замкнула тройку лучших команда Свердловской области (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин) с отставанием 44,1 секунды (0+10)).

Позднее сегодня на чемпионате России по биатлону пройдет женский масс-старт. Начало — в 11:45 мск.