Белорусские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате России в Тюмени

Победу в эстафете одержала команда Белоруссии, за которую выступали Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский. Результат белорусов составил 1 час 12 минут 1,9 секунды при 9 дополнительных патронах и одном штрафном круге.
Второй финишировала сборная Московской области (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили), уступившая победителям 12,5 секунды (0+12).
Замкнула тройку лучших команда Свердловской области (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин) с отставанием 44,1 секунды (0+10)).
Позднее сегодня на чемпионате России по биатлону пройдет женский масс-старт. Начало — в 11:45 мск.