Белорусские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате России в Тюмени

Победу в эстафете одержала команда Белоруссии, за которую выступали Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский. Результат белорусов составил 1 час 12 минут 1,9 секунды при 9 дополнительных патронах и одном штрафном круге.