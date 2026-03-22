Виктория Сливко и Кирилл Бажин обручились

Биатлонистка Виктория Сливко во время чемпионата России в Тюмени сообщила, что выйдет замуж за 28-летнего биатлониста Кирилла Бажина.

Источник: РИА "Новости"

Биатлонистка Виктория Сливко в эфире «Матч ТВ» сообщила, что выйдет замуж за 28-летнего биатлониста Кирилла Бажина.

31-летняя Сливко показала обручальное кольцо в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

— Правду пишут мировые таблоиды, что вы выходите замуж?

— Если они пишут, значит, что‑то знают. Видимо, да, выхожу. За самого сильного, красивого мужчину биатлона.

— Кто же сделал предложение?

— Всем известный, обожаемый Кирилл Бажин. Свадьба в процессе, обдумываем. Обязательно вы узнаете обо всем.

— Вы сразу сказали «да» без каких‑то условий?

— Конечно, да!