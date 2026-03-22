Виктория Сливко и Кирилл Бажин обручились

Биатлонистка Виктория Сливко в эфире «Матч ТВ» сообщила, что выйдет замуж за 28-летнего биатлониста Кирилла Бажина.
31-летняя Сливко показала обручальное кольцо в эфире программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».
— Правду пишут мировые таблоиды, что вы выходите замуж?
— Если они пишут, значит, что‑то знают. Видимо, да, выхожу. За самого сильного, красивого мужчину биатлона.
— Кто же сделал предложение?
— Всем известный, обожаемый Кирилл Бажин. Свадьба в процессе, обдумываем. Обязательно вы узнаете обо всем.
— Вы сразу сказали «да» без каких‑то условий?
— Конечно, да!