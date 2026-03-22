Итальянская биатлонистка выиграла последнюю гонку в сезоне Кубка мира

Виттоцци выиграла последнюю гонку в сезоне КМ, зачет масс-стартов взяла Симон.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци выиграла женскую гонку с массового старта на заключительном, девятом этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.

Победительница преодолела дистанцию в 12,5 километра с результатом 34 минуты 58,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание — 4,2 секунды; 1 промах), замкнула тройку призеров чешка Тереза Воборникова (+17,2; 1).

Победительницей зачета масс-стартов стала француженка Жюлья Симон, занявшая шестое место (+26,8; 3).

Последние гонки в карьере провели чемпионка мира австрийка Лиза Тереза Хаузер, которая стала 19-й (+2.13,5; 4), и многократная медалистка этапов Кубка мира словачка Паулина Батовская-Фиалкова, финишировавшая седьмой (+33,1; 1).

Позднее в воскресенье сезон биатлонного Кубка мира завершится мужским масс-стартом.