Ботн выиграл последнюю гонку сезона, Перро взял зачет масс-стартов

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн выиграл мужскую гонку с массового старта на заключительном, девятом этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
Победитель преодолел дистанцию в 15 километров с результатом 37 минут 15,6 секунды, не допустив один промахов на четырех огневых рубежах. Вторым стал немец Филипп Наврат (отставание — 3,7 секунды; 0 промахов), замкнул тройку призеров француз Эрик Перро (+13,7; 2), ставший лучшим в зачете масс-стартов. Ранее Перро досрочно завоевал большой Хрустальный глобус.
Латвиец Рихардс Лозберс занял 23-е место (+2.25,2; 3). Он в возрасте 17 лет 1 дня стал самым молодым в истории участником масс-старта на Кубке мира по биатлону.
Гонка завершила программу сезона биатлонного Кубка мира.