Олимпийская чемпионка о проблемах с интернетом в Москве: «Я очень даже рада. От его отсутствия не страдаю»

Известная российская биатлонистка Светлана Ишмуратова, которая является двукратной олимпийской чемпионкой 2006 года, пятикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы, высказалась о проблемах с интернетом в Москве.

Источник: РИАМО

«Проблемы с интернетом в Москве? Я очень даже радуюсь, что есть такие проблемы. Мы настолько прикипели к телефонам, что, если вдруг ты его оставил дома, это катастрофа. Все общение у нас там. Мы разучились разговаривать друг с другом. Мы не знаем соседей. Дай бог, чтобы мы здороваться не перестали, а то, думаю, мы скоро можем с этим перестать: не знаешь человека и чего с ним здороваться?

Я радуюсь. Понятно, что для туристов или гостей города эти проблемы с интернетом очень сложны. Но у меня, если телефон не работает, появляется время для чего-то другого.

Я все-таки военнослужащий, поэтому на работе мы не пользуемся телефоном. У нас на совещаниях разрешены только кнопочные телефоны. Поэтому от отсутствия интернета не страдаю. Есть служебная электронная почта, которой мы все пользуемся. На работу это никак не влияет», — сказала Ишмуратова в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым.