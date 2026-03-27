Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биатлонистка Халили завоевала третье золото на чемпионате России

Анастасия Халили стала лучшей в суперпасьюте на дистанции 6 км. В тройку призеров также вошли Анастасия Томшина и Виктория Сливко.

Источник: РБК Спорт

Биатлонистка Анастасия Халили заняла первое место в суперпасьюте на 6 км на чемпионате России в Увате (Тюменская область).

Халили преодолела дистанцию за 16 минут 42,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй с отставанием 8,7 секунды и чистой стрельбой стала Анастасия Томшина. Третье место заняла Виктория Сливко (+14,6; два промаха).

Ранее на чемпионате России Халили также завоевала золото в гонке преследования и в смешанной эстафете.

28 марта в Увате пройдет мужской марафон на 40 км.