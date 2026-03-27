Биатлонистка Халили завоевала третье золото на чемпионате России

Биатлонистка Анастасия Халили заняла первое место в суперпасьюте на 6 км на чемпионате России в Увате (Тюменская область).
Халили преодолела дистанцию за 16 минут 42,4 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.
Второй с отставанием 8,7 секунды и чистой стрельбой стала Анастасия Томшина. Третье место заняла Виктория Сливко (+14,6; два промаха).
Ранее на чемпионате России Халили также завоевала золото в гонке преследования и в смешанной эстафете.
28 марта в Увате пройдет мужской марафон на 40 км.