Президент IBU заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России

Президент IBU на Украине заявил, что не хочет допускать биатлонистов из России.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Международный союз биатлонистов (IBU) не желает возвращать российских биатлонистов на соревнования под своей эгидой, заявил президент организации швед Олле Далин.

Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска российских спортсменов до международных соревнований. 14 марта министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что слушания должны пройти во второй половине апреля.

«Мы продолжаем стоять на своей позиции. Поскольку конфликт продолжается, мы не хотим возвращать российских спортсменов к соревнованиям. Россияне подали протест в CAS, у нас есть оппозиция, мы защищаемся. Посмотрим, что будет. Думаю, слушание состоится через несколько месяцев», — сказал Далин в интервью телеканалу «Общественное» во время посещения чемпионата Украины по биатлону.

Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Также приостановлено членство в IBU СБР и Белорусской федерации биатлона. IBU ранее не разрешил россиянам пройти квалификацию для участия в Олимпиаде 2026 года в Италии.

Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях, а взрослых атлетов допускать до турниров в индивидуальном нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
