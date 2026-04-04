Биатлонист Поршнев в 30 лет объявил о завершении карьеры

В ходе Югорского лыжного марафона он сообщил ТАСС, что состояние здоровья не позволяет ему выполнять необходимый объем работы.

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 апреля. /ТАСС/. Российский биатлонист, выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ, Никита Поршнев объявил о завершении карьеры в ходе XIII Югорского лыжного марафона, который проходит 4—5 апреля 2026 года в Ханты-Мансийске (Югра).

«Я понял, что в данный момент уже не смогу выполнять тот объем работы, который должен выполнять, по состоянию здоровья, плюс семья, дом — первоочередное», — ответил он корреспонденту ТАСС на вопрос о завершении карьеры.

Поршнев — бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, серебряный медалист чемпионата Европы — 2022 в спринте, неоднократный чемпион России, обладатель Кубка России, чемпион зимней Универсиады 2019 года.