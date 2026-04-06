Российский биатлонист объяснил уход в лыжные гонки

Российский биатлонист Андрей Вьюхин заявил «Матч ТВ», что принял решение перейти в лыжные гонки из-за возможности лыжников участвовать в международных соревнованиях и желания реализовать свой физический потенциал.
«Принял решение по нескольким причинам: в международный допуск в биатлоне, судя по последним сезонам, не особо верится, чего не сказать о лыжных гонках. Хочется реализоваться, есть нераскрытый физический потенциал, в биатлоне в последние годы сложности со стрельбой мешали этому», — сказал Вьюхин.
Он отметил, что его цели будут «самые высокие», и он идет на этот шаг «не за 15−20‑ми местами». По словам Вьюхина, он примет решение оставаться в лыжах или вернуться в биатлон \по прошествии сезона.
Ранее корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин в своем телеграм-канале сообщил, что Вьюхин на год переходит в лыжные гонки. В текущем сезоне он уже принимал участие в соревнованиях по этому виду спорта.
26-летний Вьюхин является двукратным чемпионом мира среди юношей по биатлону.
Россияне и белорусы с 2022 года отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
Российских лыжников стали допускать к турнирам под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который 2 декабря удовлетворил апелляцию российской стороны.