В СБР заявили о возможном допуске российских биатлонистов в сентябре

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин объявил, что организация не изменит решение о недопуске российских спортсменов на свои соревнования.

Источник: СБР

Решение о возможном возвращении российских биатлонистов на международные соревнования может быть принято на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который пройдет в сентябре 2026 года. Об этом «РИА Новости» заявил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев.

По словам Ростовцева, сейчас СБР пробует общаться с IBU, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Федерация надеется, что во второй половине апреля состоится заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), куда СБР подал апелляцию. «Очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов», — сказал он.

Функционер отметил, что после вердикта CAS необходимо будет отработать этот момент с IBU, поскольку в правилах союза не предусмотрен нейтральный статус. «В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно», — подчеркнул Ростовцев.

В декабре 2025 года СБР подал иск в CAS об отмене решения не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой IBU. Министр спорта России Михаил Дегтярев 24 марта сообщил, что слушания пройдут во второй половине апреля.

Накануне, 7 апреля, президент IBU Олле Далин заявил, что организация не собирается менять свое решение по недопуску российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.

МОК в декабре 2025 года рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и допустить их с флагом и гимном. В отношении взрослых спортсменов рекомендации (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) все еще сохраняются. IBU отказался следовать рекомендациям МОК.

Россияне и белорусы были отстранены IBU в 2022 году после начала военной операции на Украине.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше