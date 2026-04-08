В СБР заявили о возможном допуске российских биатлонистов в сентябре

Решение о возможном возвращении российских биатлонистов на международные соревнования может быть принято на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU), который пройдет в сентябре 2026 года. Об этом «РИА Новости» заявил вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Павел Ростовцев.
По словам Ростовцева, сейчас СБР пробует общаться с IBU, но все попытки сводятся к юридическим контактам. Федерация надеется, что во второй половине апреля состоится заседание Спортивного арбитражного суда (CAS), куда СБР подал апелляцию. «Очень надеюсь на положительное решение для российских спортсменов», — сказал он.
Функционер отметил, что после вердикта CAS необходимо будет отработать этот момент с IBU, поскольку в правилах союза не предусмотрен нейтральный статус. «В сентябре запланирован конгресс IBU, так что все возможно», — подчеркнул Ростовцев.
В декабре 2025 года СБР подал иск в CAS об отмене решения не допускать российских спортсменов на турниры под эгидой IBU. Министр спорта России Михаил Дегтярев 24 марта сообщил, что слушания пройдут во второй половине апреля.
Накануне, 7 апреля, президент IBU Олле Далин заявил, что организация не собирается менять свое решение по недопуску российских спортсменов на соревнования под эгидой организации.
МОК в декабре 2025 года рекомендовал спортивным федерациям снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах и допустить их с флагом и гимном. В отношении взрослых спортсменов рекомендации (индивидуальные спортсмены и нейтральный статус) все еще сохраняются. IBU отказался следовать рекомендациям МОК.
Россияне и белорусы были отстранены IBU в 2022 году после начала военной операции на Украине.