Великая биатлонистка Нойнер сыграла в сериале. «Шторм любви» переплюнул «Санта-Барбару»

Немецкая биатлонистка Магдалена Нойнер — мировая звезда. И это несмотря на то, что она завершила карьеру максимально рано — в 25 лет.
Нойнер трижды выигрывала Олимпиаду, 12 раз становилась чемпионкой мира, на летнем ЧМ брала три золота и столько же раз держала в руках «глобус» за победу в общем зачете Кубка мира. Она могла бы выиграть гораздо больше, но выбрала семью и жизнь обычного человека, который не пропадает постоянно на сборах и соревнованиях.
По Нойнер реально сходили с ума. Магдалена была настолько крутой, что даже попробовала себя в роли актрисы, хотя на тот момент еще была действующей биатлонисткой. Такой опыт ей предоставили на площадке сериала телеканала ARD «Шторм любви».
Немецкий сериал начали снимать в 2005 году. Планировалось, что на экраны выйдет сто серий, но зрительский интерес оказался таким внушительным, что каждый раз «Шторм любви» продлевали. В итоге он продолжает выходить и сейчас (4598 серий). Сюжет вертится вокруг владельцев, работников и гостей гостиницы «Фюрстенхоф».
«Я — поклонница сериала. Обычно я смотрю все серии в гостинице с моей подругой по команде Надин Хорхлер», — цитирует Нойнер TZ.
Нойнер снялась в нескольких сериях. Играет она, естественно, себя же. По сюжету Нойнер — гостья в отеле «Фюрстенхоф». И это заслуга той самой Хорхлер (чемпионка Европы по биатлону), которая попросила продюсеров роль для своей подруги.
На съемках случались сбои, потому что диалоги получались неуклюжими, но в этом не было вины Нойнер. Просто сценарий писали на скорую руку. Что-то переходилось переснимать, оператор цеплялся за кабель, или артисты массовки случайно оказывались в кадре. Несмотря на шероховатости, все получилось.
«Лена, ты отлично все сделала, это высший класс», — заявил тогда режиссер Штефан Йонас.
В тексте использованы материалы из книги «Магдалена Нойнер. История великой биатлонистки».
Автор: Виктория Дмитриева