Минспорт рассмотрит ситуацию в Федерации бобслея России после получения всех документов

В середине июня президент Федерации бобслея России Александр Зубков был переизбран на этот пост. Бывший главный тренер сборной России Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов, которые конкурировали с Зубковым за пост главы организации, сняли свои кандидатуры до начала голосования. Соколов 27 августа сообщил ТАСС, что оспорил избрание Зубкова в Басманном районном суде Москвы. Аналогичные иски к Федерации бобслея России подали еще несколько физических лиц, в числе которых олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов.