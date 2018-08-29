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14:40 (мск), источник: ТАСС

Минспорт рассмотрит ситуацию в Федерации бобслея России после получения всех документов

МОСКВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Министерство спорта РФ рассмотрит ситуацию в Федерации бобслея России после получения всех необходимых документов по итогам выборов президента организации. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Павел Колобков.

Источник: РИА "Новости"

В середине июня президент Федерации бобслея России Александр Зубков был переизбран на этот пост. Бывший главный тренер сборной России Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы РФ Анатолий Пегов, которые конкурировали с Зубковым за пост главы организации, сняли свои кандидатуры до начала голосования. Соколов 27 августа сообщил ТАСС, что оспорил избрание Зубкова в Басманном районном суде Москвы. Аналогичные иски к Федерации бобслея России подали еще несколько физических лиц, в числе которых олимпийский чемпион 1988 года Владимир Козлов.

«Мы внимательно следим за ситуацией, которая сложилась в Федерации бобслея России, после прошедших выборов все документы федерация обязана передать в Минюст, — сказал Колобков. — После заключения Минюста и решений судов мы рассмотрим все возникшие вопросы на комиссии по аккредитации Минспорта. При этом возникшая ситуация никак не отражается на плане подготовки сборной. Центр спортивной подготовки обеспечивает спортсменов в полном объеме, подготовка идет в штатном режиме».

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