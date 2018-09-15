Федерация бобслея России после восстановления РУСАДА намерена провести этап Кубка мира

14 сентября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании 20 сентября.

«Сейчас многие международные федерации на время отстранения РУСАДА заняли выжидательную позицию и стараются не давать России право проводить крупные международные старты, — заметил Пархоменко. — Но как только Российское антидопинговое агентство вновь будет соответствовать кодексу WADA, ситуация должна измениться. Нельзя исключать и того, что мы после восстановления РУСАДА будем претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20. Но все это нужно обговаривать и согласовывать».

Собеседник ТАСС отметил, что Федерация бобслея России намерена была провести на олимпийской трассе в Сочи один из этапов Кубка Европы или Интерконтинентального кубка уже в ближайшем сезоне. «Но нашим планам не суждено было сбыться по техническим причинам, поэтому решили перенести все на следующий сезон. Если РУСАДА восстановят в прежнем статусе, то наши шансы получить право провести у себя международный старт значительно увеличатся», — подчеркнул Пархоменко.

«Повторюсь, как минимум мы бы хотели провести у себя этап Кубка Европы или Интерконтинентального кубка, которые уступают по статусу Кубку мира. Тем более что в России давно уже не проводилось международных стартов по бобслею и скелетону. Надо с чего-то начинать», — подытожил генеральный секретарь Федерации бобслея России.