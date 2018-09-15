Федерация бобслея России после восстановления РУСАДА намерена провести этап Кубка мира

Текущие события
Футбол. Зарубежный
14:30
Тоттенхэм Хотспур
Ливерпуль
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь0
Тюмень0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник1
Краснодар-22
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Александрия0
Шахтер Д1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Атлетико0
Эйбар0
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Трактор
Футбол. Первый дивизион
15:00
Спартак-2
Армавир
Футбол. Первый дивизион
16:00
Химки
Балтика
Футбол. Зарубежный
16:00
Интер
Парма
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Герта
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
17:00
Авангард К
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Карпаты
Ворскла
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Барселона
Хоккей. КХЛ
17:30
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
17:30
Витязь
Слован
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч0
Тамбов1
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
18:00
Сочи
Мордовия
Футбол. Первый дивизион
18:00
Факел
Нижний Новгород
Футбол. Первый дивизион
18:00
Ротор
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
18:00
Кан
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Арсенал Т
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
19:30
Уотфорд
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Боруссия М
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
19:30
Валенсия
Бетис
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Дижон
Анже
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монако
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрозиноне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетик
Реал
Все события
Фоторепортажи
8Россия разгромила Чехию в Ростове-на-Дону
18Игнашевич помогает Черчесову тренировать сборную. И вот как
14:13 (мск), источник: ТАСС

Федерация бобслея России после восстановления РУСАДА намерена провести этап Кубка мира

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Федерация бобслея России после восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в своих правах может претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20. Об этом сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко.

Наверх

14 сентября комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполнительному комитету организации восстановить РУСАДА в правах на ближайшем заседании 20 сентября.

«Сейчас многие международные федерации на время отстранения РУСАДА заняли выжидательную позицию и стараются не давать России право проводить крупные международные старты, — заметил Пархоменко. — Но как только Российское антидопинговое агентство вновь будет соответствовать кодексу WADA, ситуация должна измениться. Нельзя исключать и того, что мы после восстановления РУСАДА будем претендовать на проведение в Сочи этапа Кубка мира уже в сезоне-2019/20. Но все это нужно обговаривать и согласовывать».

Собеседник ТАСС отметил, что Федерация бобслея России намерена была провести на олимпийской трассе в Сочи один из этапов Кубка Европы или Интерконтинентального кубка уже в ближайшем сезоне. «Но нашим планам не суждено было сбыться по техническим причинам, поэтому решили перенести все на следующий сезон. Если РУСАДА восстановят в прежнем статусе, то наши шансы получить право провести у себя международный старт значительно увеличатся», — подчеркнул Пархоменко.

«Повторюсь, как минимум мы бы хотели провести у себя этап Кубка Европы или Интерконтинентального кубка, которые уступают по статусу Кубку мира. Тем более что в России давно уже не проводилось международных стартов по бобслею и скелетону. Надо с чего-то начинать», — подытожил генеральный секретарь Федерации бобслея России.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону в 2017 году должен был пройти в Сочи, однако из-за допинговых скандалов международная федерация вынуждена была перенести этот турнир в другую страну. Последний раз этап Кубка мира по бобслею и скелетону проходил в России в сезоне-2014/15.

 До этой бесстрашной девочки такое в женском катании не исполнял никто
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Без Хабиба и звезд: UFC впервые приехал в Россию
«От этого дурно пахнет»: США против восстановления России
Арбитры против Серены: «Извинись, иначе бойкот»
Макгрегор вернулся к унижениям Нурмагомедова
Овечкин настроен второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли
ХК «Сочи» одержал выездную победу над минским «Динамо»
«Рубин» играет с «Енисеем» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь