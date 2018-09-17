Скелетонистка Юлендер призвала ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА
Двукратная чемпионка мира по скелетону, американка Кэти Юлендер, призвала ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА на исполкоме 20 сентября.
Двукратная чемпионка мира по скелетону, американка Кэти Юлендер, призвала ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА на исполкоме 20 сентября.
На Олимпиаде в Сочи Юлендер стала 4-й после Елены Никитиной, которая сохранила бронзовую медаль после заседания CAS во время Игр в Пхёнчхане.
«Насколько это справедливо для спортсменов России? CAS утверждает, что это было несправедливо по отношению к россиянам, которые не знали о заговоре. Но насколько справедливо вознаградить страну, которая заставила своих спортсменов стать частью обмана?
Заслуживает ли народ, сговорившийся против всех участников Олимпиады, возвращения в соревнования без признания обвинений? Был заговор с целью обмана, образцы были подделаны, как и жизни тех, кто причастен. Факт остаётся фактом, российские спортсмены не играли по тем же правилам, что и остальные. А правила — это основа соревнований. Без правил, это просто политическая холодная война, включающая деньги и тщеславие. Участники в ней просто пешки. Позиция российских спортсменов не справедлива. Они заслуживают сострадания, но не заслуживают медалей. Они не играли в ту же игру, что мы.
Если ВАДА позволит России вернуться, не выполнив условия, будет трудно так же верить в олимпийское движение, как до скандала. Важно сделать так, чтобы Россия выполнила все критерии, установленные исполкомом ВАДА.
ВАДА, пожалуйста, не забывайте, почему вы устанавливаете стандарты. Мы уважаем вас за то, что вы стоите за чистый спорт. Я говорю это не только ради всех чистых спортсменов, но ради спорта и олимпийского духа — духа, который должен быть основан на честности и честной игре, — приводит обращение Юлендер Inside the Games.