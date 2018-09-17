Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Йокерит0
Трактор0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Урал1
Ростов1
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Металлург Мг
Футбол. Зарубежный
21:30
СПАЛ
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:00
Жирона
Сельта
Хоккей. КХЛ
14:30
КуньлуньБ4
Слован3
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралОТ3
ЦСКА4
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур2
Динамо Р1
Все события
Фоторепортажи
10Терри в «Спартаке». 10 фактов за 3 минуты
10Игрок, который перешел в «Зенит». Вот кто прилетает в Питер
18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Скелетонистка Юлендер призвала ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА

Двукратная чемпионка мира по скелетону, американка Кэти Юлендер, призвала ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА на исполкоме 20 сентября.

Наверх
Источник: AP 2018

На Олимпиаде в Сочи Юлендер стала 4-й после Елены Никитиной, которая сохранила бронзовую медаль после заседания CAS во время Игр в Пхёнчхане.

Читайте также
Американская скелетонистка заплакала после отстранения россиянки

«Насколько это справедливо для спортсменов России? CAS утверждает, что это было несправедливо по отношению к россиянам, которые не знали о заговоре. Но насколько справедливо вознаградить страну, которая заставила своих спортсменов стать частью обмана?

Заслуживает ли народ, сговорившийся против всех участников Олимпиады, возвращения в соревнования без признания обвинений? Был заговор с целью обмана, образцы были подделаны, как и жизни тех, кто причастен. Факт остаётся фактом, российские спортсмены не играли по тем же правилам, что и остальные. А правила — это основа соревнований. Без правил, это просто политическая холодная война, включающая деньги и тщеславие. Участники в ней просто пешки. Позиция российских спортсменов не справедлива. Они заслуживают сострадания, но не заслуживают медалей. Они не играли в ту же игру, что мы.

Если ВАДА позволит России вернуться, не выполнив условия, будет трудно так же верить в олимпийское движение, как до скандала. Важно сделать так, чтобы Россия выполнила все критерии, установленные исполкомом ВАДА.

ВАДА, пожалуйста, не забывайте, почему вы устанавливаете стандарты. Мы уважаем вас за то, что вы стоите за чистый спорт. Я говорю это не только ради всех чистых спортсменов, но ради спорта и олимпийского духа — духа, который должен быть основан на честности и честной игре, — приводит обращение Юлендер Inside the Games.

 Футболисту Ливерпуля проткнули глаз!
Жена Александра Овечкина восхитила всех!
Новый контракт Карреры со «Спартаком». Почему это важно
Великий и в самом расцвете сил. Всеми любимому Овечкину — 33
Тотти возобновит карьеру в Австралии. Кто из звезд там отметился
Гончаренко стал лидером среди тренеров ЦСКА по проценту очков
Мария Шарапова досрочно завершила сезон
У Шипулина новый тренер. Он уже издевается над Антоном: видео
«Урал» играет с «Ростовом» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь