Скелетонистка Юлендер призвала ВАДА не восстанавливать в правах РУСАДА

Источник: AP 2018

На Олимпиаде в Сочи Юлендер стала 4-й после Елены Никитиной, которая сохранила бронзовую медаль после заседания CAS во время Игр в Пхёнчхане.

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«Насколько это справедливо для спортсменов России? CAS утверждает, что это было несправедливо по отношению к россиянам, которые не знали о заговоре. Но насколько справедливо вознаградить страну, которая заставила своих спортсменов стать частью обмана?

Заслуживает ли народ, сговорившийся против всех участников Олимпиады, возвращения в соревнования без признания обвинений? Был заговор с целью обмана, образцы были подделаны, как и жизни тех, кто причастен. Факт остаётся фактом, российские спортсмены не играли по тем же правилам, что и остальные. А правила — это основа соревнований. Без правил, это просто политическая холодная война, включающая деньги и тщеславие. Участники в ней просто пешки. Позиция российских спортсменов не справедлива. Они заслуживают сострадания, но не заслуживают медалей. Они не играли в ту же игру, что мы.

Если ВАДА позволит России вернуться, не выполнив условия, будет трудно так же верить в олимпийское движение, как до скандала. Важно сделать так, чтобы Россия выполнила все критерии, установленные исполкомом ВАДА.