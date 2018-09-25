Гетманов: «Санки» смогут принять соревнования ОИ-2026, если будет предложение от Эрзурума
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.
МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/.
Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования зимней Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Как ранее сообщил портал Inside the Games со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, Азизоглу поднял вопрос возможного проведения соревнований в Сочи на встрече с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым на прошлой неделе.
«Сочинская трасса соответствует самым высоким техническим требованиям, то же самое можно сказать и про безопасность, — отметил Гетманов. — Поэтому она способна принять еще один олимпийский турнир, в этом я уверен на 100 процентов. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашей трассе проходило как можно больше турниров самого высокого уровня. Поэтому, если так сложится, то “Санки” с удовольствием проведут у себя олимпийские состязания по бобслею, скелетону и санному спорту».
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В апреле Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список семи Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые официально подтвердили намерение принять зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года. НОК Австрии выдвинул в качестве кандидата город Грац, НОК Канады — Калгари, НОК Японии — Саппоро, НОК Швеции — Стокгольм, НОК Швейцарии — Сьон, НОК Турции — Эрзурум, также сообщалось, что НОК Италии намерен представить МОК заявку на проведение Игр в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Затем власти японского города Саппоро (северная префектура Хоккайдо) после недавнего землетрясения на острове сообщили о снятии заявки, ранее свои заявки уже отозвали Сьон и Грац. Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года.