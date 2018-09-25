Гетманов: «Санки» смогут принять соревнования ОИ-2026, если будет предложение от Эрзурума

Губернатор турецкой провинции Эрзурум Сейфеттин Азизоглу предложил провести соревнования зимней Олимпиады 2026 года по бобслею, скелетону и санному спорту в Сочи, если турецкий город получит право на проведение Игр. Как ранее сообщил портал Inside the Games со ссылкой на турецкую газету Hurriyet, Азизоглу поднял вопрос возможного проведения соревнований в Сочи на встрече с послом РФ в Турции Алексеем Ерховым на прошлой неделе. Санно-бобслейная трасса «Санки» в Сочи является самой близкой к Эрзуруму по географическому расположению.

«Сочинская трасса соответствует самым высоким техническим требованиям, то же самое можно сказать и про безопасность, — отметил Гетманов. — Поэтому она способна принять еще один олимпийский турнир, в этом я уверен на 100 процентов. Мы заинтересованы в том, чтобы на нашей трассе проходило как можно больше турниров самого высокого уровня. Поэтому, если так сложится, то “Санки” с удовольствием проведут у себя олимпийские состязания по бобслею, скелетону и санному спорту».

Строительство санно-бобслейной трассы «Санки», приуроченное к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, было завершено в 2012 году. После ОИ-2014 Сочи принял этап Кубка мира сезона-2014/15 по бобслею и скелетону, а также этап Кубка мира по санному спорту и чемпионат Европы 2015 года по санному спорту. В сезоне-2015/16 на трассе «Санки» прошел этап КМ по санному спорту. В феврале 2017 года в Сочи должен был пройти чемпионат мира по бобслею и скелетону, но Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) в декабре 2016-го из-за допингового скандала перенесла чемпионат мира из Сочи в немецкий Кёнигзее.