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10:47 (мск), источник: Матч ТВ

11 травм позвоночника за год. В сборной России по скелетону калечат детей?

Разбираемся в печальной статистике.

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Источник: Матч ТВ

В распоряжении «Матч ТВ» оказалась статистика травм спортсменов молодежной сборной России по скелетону. Из таблицы следует, что с июня 2017 года по июль 2018-го повреждения разной степени тяжести диагностированы у 13 человек в возрасте от 16 до 21 года. Три девушки на момент их получения являлись несовершеннолетними.

У шести спортсменов были травмы позвоночника, у троих из них — неоднократные. Серьезная проблема возникла у шестнадцатилетней Ульяны Усыниной, которая, приехав на сбор после экзаменов, находилась в растренированном состоянии. Этот фактор не был учтен тренерским штабом, в результате Ульяну госпитализировали в детскую больницу с вопросом о возможном оперативном вмешательстве. На данный момент выбрано консервативное лечение, однако о допуске к спортивной деятельности речи даже не идет.

По свидетельству врача команды Светланы Деевой, причиной высокого травматизма является единый подход к тренировочному процессу, не учитывающий индивидуальные особенности организма и разницу в возрасте. Несмотря на то, что спортсмены сборной полностью удовлетворены работой врача, старший тренер команды Сергей Колпаков запросил его замену, однако проверка нарушений у доктора не выявила, и запрос отклонили.

Из-за высокого травматизма часть личных тренеров (Анжелика Бакаева, Сергей Смирнов и Денис Алимов) отказалась отправлять своих спортсменов на следующие сборы команды, опасаясь новых травм подопечных, которые сделают невозможным начало зимнего соревновательного сезона. Коллективное письмо наставников было отправлено президенту Федерации бобслея России Александру Зубкову. Реакции на него не последовало.

Позиция автора

Безусловно, сам по себе скелетон является достаточно травмоопасным видом спорта. Но, глядя на таблицу травм спортсменов, становится ясно, что значительная их часть возникла не зимой на тренировках и соревнованиях, а весной и летом — в базовом подготовительном периоде, о спуске по трассе в это время речи еще не идет. То есть повреждения появлялись в ходе тренировочного процесса, когда все можно выполнять под контролем, обезопасив спортсменов, рассчитав риски. Значительная часть травм, в том числе позвоночника, по свидетельству очевидцев, получены на силовых тренировках.

Беспокойство личных тренеров можно понять, они отдают в сборную молодых перспективных спортсменов, а тех ломают еще до наступления осени. О каких победах зимой в этом случае может идти речь?

Несколько удивляет близорукость руководства сборной. Скамейка в скелетоне короткая, приходится в списки включать даже перворазрядниц! Вы можете себе представить перворазрядницу в сборной России по лыжным гонкам, например? И на фоне такого безрыбья ломать лучших юниоров еще на стадии ОФП — не просто неразумно, а преступно. Хотя бы с точки зрения тех же государственных интересов, не говоря уже о чисто человеческой заботе о здоровье молодых людей.

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