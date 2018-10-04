11 травм позвоночника за год. В сборной России по скелетону калечат детей?
Разбираемся в печальной статистике.
Разбираемся в печальной статистике.
В распоряжении «Матч ТВ» оказалась статистика травм спортсменов молодежной сборной России по скелетону. Из таблицы следует, что с июня 2017 года по июль 2018-го повреждения разной степени тяжести диагностированы у 13 человек в возрасте от 16 до 21 года. Три девушки на момент их получения являлись несовершеннолетними.
У шести спортсменов были травмы позвоночника, у троих из них — неоднократные. Серьезная проблема возникла у шестнадцатилетней Ульяны Усыниной, которая, приехав на сбор после экзаменов, находилась в растренированном состоянии. Этот фактор не был учтен тренерским штабом, в результате Ульяну госпитализировали в детскую больницу с вопросом о возможном оперативном вмешательстве. На данный момент выбрано консервативное лечение, однако о допуске к спортивной деятельности речи даже не идет.
По свидетельству врача команды Светланы Деевой, причиной высокого травматизма является единый подход к тренировочному процессу, не учитывающий индивидуальные особенности организма и разницу в возрасте. Несмотря на то, что спортсмены сборной полностью удовлетворены работой врача, старший тренер команды Сергей Колпаков запросил его замену, однако проверка нарушений у доктора не выявила, и запрос отклонили.
Безусловно, сам по себе скелетон является достаточно травмоопасным видом спорта. Но, глядя на таблицу травм спортсменов, становится ясно, что значительная их часть возникла не зимой на тренировках и соревнованиях, а весной и летом — в базовом подготовительном периоде, о спуске по трассе в это время речи еще не идет. То есть повреждения появлялись в ходе тренировочного процесса, когда все можно выполнять под контролем, обезопасив спортсменов, рассчитав риски. Значительная часть травм, в том числе позвоночника, по свидетельству очевидцев, получены на силовых тренировках.
Беспокойство личных тренеров можно понять, они отдают в сборную молодых перспективных спортсменов, а тех ломают еще до наступления осени. О каких победах зимой в этом случае может идти речь?
Несколько удивляет близорукость руководства сборной. Скамейка в скелетоне короткая, приходится в списки включать даже перворазрядниц! Вы можете себе представить перворазрядницу в сборной России по лыжным гонкам, например? И на фоне такого безрыбья ломать лучших юниоров еще на стадии ОФП — не просто неразумно, а преступно. Хотя бы с точки зрения тех же государственных интересов, не говоря уже о чисто человеческой заботе о здоровье молодых людей.